花开有声！普洛利文 (Prolivon) 2016秋冬女装秀，海报网带你亲临2016秋冬上海时装周

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：普洛利文 (Prolivon) 时装秀





图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：普洛利文 (Prolivon) 时装秀





图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：普洛利文 (Prolivon) 时装秀





图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周：普洛利文 (Prolivon) 时装秀





普洛利文 (Prolivon) 2016秋冬发布是一场'花开有声'的华丽绽放。晚间8点许，全场灯光徐徐暗下，唯美动人的音乐与一段缠绵的爱情短剧拉开了整场秀演的序幕。





从形象呈现来看，整场发布可以分为三个段落，从起始的第一段落开始蔓延到第二段落的是轻薄的印花真丝与传统贡缎、丝绒面料的搭配，利落的廓形感结合大气的印花所呈现出的正是上海女性轻松优雅然而别具一格的穿着理念。伴随着双面呢与特色针织的层搭，绣花、钉珠细节的展现，秀演慢慢进入了更加柔美与华丽的阶段，在这一部分品牌尝试了多层次工艺手法对“花”这一主题的展现，也尝试了许多轻皮草与小礼服的搭配形象，体现出一种有节制的奢华感。最终，环球小姐同时也是国际超模的罗紫琳小姐穿着普洛利文 (Prolivon) 设计哥本哈根皮草着力打造的全皮草礼服惊艳亮相，带领所有观者进入了最奢华、大气的发布会高潮。





围绕着发布会“花开有声”的主题，整场秀以一种现代的方式展现了浓郁的海派风味。在由明快渐入明艳的色调变化中，贯穿始终的是各种形式的花朵呈现，既充满了异国情调又散发着独特的海派浪漫气息。这个夜晚带给所有观者一种如画的氛围，不仅色彩斑斓，又伴随着触觉的感受。在这里，简洁大气的实用感，无处不在的海派元素都体现在了每一朵花卉的细节上，每一抹绽放都呈现出令人难忘的立体效果，仿佛花朵们正从布料中绽放而出，将品牌希望表现的优雅性感和优美曲线展现得淋漓尽致。





值得一提的是，本次普洛利文 (Prolivon) 16秋冬发布，展示了品牌与国际上首屈一指的皮草原料供应商丹麦哥本哈根皮草的合作。这次合作，藉由来自东西方不同文化背景的设计师们对于创意理念和对市场潮流的把控，将传统皮草行业与具有海派风格的普洛利文 (Prolivon) 进行进一步的融合，为所有来宾带来一场不同于以往的视觉体验。

