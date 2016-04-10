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于隐秘之中，自述绽放！YUZZO LONDON 2016秋冬女装秀，海报网带你亲临2016秋冬上海时装周

来源：海报时尚网 2016-04-10 20:08:00
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2016年4月9日，于英国伦敦创立的设计师品牌YUZZO LONDON首次亮相上海时装周，并以专注文化与品质的新鲜风尚为基调，发布了其2016秋冬系列。

2016秋冬上海时装周： YUZZO LONDON时装秀

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周： YUZZO LONDON时装秀


2016秋冬上海时装周： YUZZO LONDON时装秀

图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周： YUZZO LONDON时装秀


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图片来自品牌供图

2016秋冬上海时装周： YUZZO LONDON时装秀


2016秋冬上海时装周： YUZZO LONDON时装秀

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2016秋冬上海时装周： YUZZO LONDON时装秀


2016年4月9日，于英国伦敦创立的设计师品牌YUZZO LONDON首次亮相上海时装周，并以专注文化与品质的新鲜风尚为基调，发布了其2016秋冬系列。本季以自在天然的设计语言及强烈对比的手法，将廓形、线条、以及色块的柔软与刚烈相互碰撞，使之融合至和谐，令“自述”这一主题在隐秘与显露之中完美绽放。YUZZO LONDON通过全新系列描摹了现代都市女性的内心独白，勾勒出一个去除脸谱感的鲜活形象，全方位地展现了当代女性的精致优雅与独立洒脱，亦传达出品牌坚持自我、坚持品质和自述态度的时尚生活精神。


层层叠加中的独自优雅


当天的发布会在深沉的大提琴和明快电音节拍的交织下拉开帷幕。本次秋冬系列以“自述”为主题，灵感源自新旧更始的建筑墙面上所隐藏和显露的时间痕迹——新体墙面上光滑锐利的表层和陈旧时代感的肌理形成鲜明对比，强烈碰撞感与融合感，在同一维度出现后展现出合二为一的和谐；涂鸦跳跃的色彩与素雅单一的色调，折射出不同地域和环境中蕴藏的记忆、风物以及人与事。

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