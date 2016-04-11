上海时装周对话周晓雯：2016秋冬的Hiuman 致敬中国功夫

图片来自Haibao
Hiuman设计师周晓雯
喜欢从中国传统文化中寻找灵感的周晓雯，此次将“咏春拳”作为设计的处罚点和灵感，如何将一种精神上的触动化为实实在在的设计，这对设计师来说，无疑是一次全新的挑战，静态展上，周晓雯晔尝试了动静结合的展示方式，从而进一步贴合本季咏春拳的主题，兼顾实穿性，两次展示并在第二次展示中开放现场观看者近距离触摸每一件衣服，感受细节之美。
海报网：先说说这次秀场音乐吧，开场就可以听到“Bruce lee”,就让大家知道这次肯定与中国功夫有关。
周晓雯：因为启发我这次设计的是咏春，但其实如果有看我们这次的宣传海报，在海报上有一只穿出布面的手，那个手势其实就是咏春里的摊手。咏春讲究创进，同时讲究爆发力，也就是刚柔并重。就只从近代我们所知道咏春拳的代表开始，一位是叶问，那么将咏春达到一个巅峰并被世界所知道的则是李小龙。仔细观察的话，你可以看到他们两位的元素都在设计里，其实在我们发出海报以后，我们也没有非常正式的去解释手势的意思，而是希望让大家有更多想象，看完秀之后你来告诉我，你看到的是叶问还是李小龙，这样我觉得会更好玩吧。
海报网：所以在整套深色系的look中，还是会有一套李小龙最经典又代表性的黄色运动服？
周晓雯：《一代宗师》里面有说，到最后你所见到的是众生，那李小龙呢就是这样，将咏春推广到全世界，我觉得非常非常伟大，个人也是非常崇敬他。
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Hiuman设计师周晓雯
海报网：其实仔细观察比如第一套武术服中的裤子，其实是很有细节感的。
周晓雯：对的，其实裤脚上有设计一个扣盘，灵感呢，是来自于武术的练功服中的绑脚带，但原本的裤子是宽松的，通过绑脚带去把它收口，于是我们就把绑脚带改成扣子，那么你想宽松穿，顺时钟扣就可以宽松，逆时针则是扣紧的效果，因为一直在做男装也就是想尝试男装的多样化，那我觉得这样的话，一条裤子也可以当两条穿呀，搭配也更丰富多样。
海报网：那么在面料上这次有什么创新吗？
周晓雯：秋冬一般还是会用很多羊毛，但是羊毛本身容易皱，所以我们选择了一些经过处理的羊毛更加抗皱，也保持地保持型态。我们也用到了牛仔面料，其实每一季我都会用牛仔，希望把它做各种尝试，下次也许你就会看到又是不一样的设计，牛仔呢，给大家的就是很西方，但这次就没有打算把它做的很西方，还是把它当做一种耐磨的面料来做一些夹克的设计，但这次的牛仔深蓝色的面料中会有金丝的处理，有一点点闪光。
海报网：这次的配饰，鞋子还是选择与匡威合作，可以聊一聊吗？
周晓雯：因为刚才也讲到了，我从小就看李小龙的电影，听胡佳慧的音乐，因为我是广东人，广东地区受到香港文化的影响很深，从小街头巷尾都是听到这些歌。而且小时候就很想拥有一双匡威，觉得可以一直穿到旧，也可以是这样的起源和文化熏陶，觉得与匡威的合作很适宜吧。