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上海时装周对话周晓雯：2016秋冬的Hiuman 致敬中国功夫

来源：海报时尚网 2016-04-11 02:29:00 编辑：Kumiko
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设计师
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开场音乐是李小龙的采访，卫衣的logo是咏春拳的手势，中间是高低不齐的竹帘，还有80年代的粤曲，伴随着或昏暗或明亮的灯光，这一场对中国功夫的致敬，在秀后依然让人回味。

Hiuman2016秋冬系列

图片来自Haibao

Hiuman设计师周晓雯


喜欢从中国传统文化中寻找灵感的周晓雯，此次将“咏春拳”作为设计的处罚点和灵感，如何将一种精神上的触动化为实实在在的设计，这对设计师来说，无疑是一次全新的挑战，静态展上，周晓雯晔尝试了动静结合的展示方式，从而进一步贴合本季咏春拳的主题，兼顾实穿性，两次展示并在第二次展示中开放现场观看者近距离触摸每一件衣服，感受细节之美。


海报网：先说说这次秀场音乐吧，开场就可以听到“Bruce lee”,就让大家知道这次肯定与中国功夫有关。

周晓雯：因为启发我这次设计的是咏春，但其实如果有看我们这次的宣传海报，在海报上有一只穿出布面的手，那个手势其实就是咏春里的摊手。咏春讲究创进，同时讲究爆发力，也就是刚柔并重。就只从近代我们所知道咏春拳的代表开始，一位是叶问，那么将咏春达到一个巅峰并被世界所知道的则是李小龙。仔细观察的话，你可以看到他们两位的元素都在设计里，其实在我们发出海报以后，我们也没有非常正式的去解释手势的意思，而是希望让大家有更多想象，看完秀之后你来告诉我，你看到的是叶问还是李小龙，这样我觉得会更好玩吧。


海报网：所以在整套深色系的look中，还是会有一套李小龙最经典又代表性的黄色运动服

周晓雯：《一代宗师》里面有说，到最后你所见到的是众生，那李小龙呢就是这样，将咏春推广到全世界，我觉得非常非常伟大，个人也是非常崇敬他。


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